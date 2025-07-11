В Волгоградской области 12-летнюю девочку затянуло в водоворот в реке

Фото: Следственный комитет РФ

В реке Хопер Урюпинского района Волгоградской области 12-летнюю девочку затянуло в водоворот, передает пресс-служба регионального СК РФ.

Согласно предварительным данным, ЧП произошло 10 июля, когда девочка отдыхала на берегу вместе с семьей. В водоворот она попала во время купания. Причем в омут также попала и взрослая женщина, находившаяся неподалеку.

Она смогла выбраться, однако девочка исчезла под водой. Следователи организовали проверку по факту произошедшего для выяснения всех обстоятельств.

К настоящему моменту удалось выяснить, что выбранное для отдыха место не было оборудовано для купания, также там не было спасательных постов. Сотрудники аварийно-спасательных служб, в том числе водолазы, проводят поисковые работы.

Ранее три человека утонули на озере у села Абрамовка в Приморском крае. Погибшими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний мальчик.

После сообщения о пропаже спасатели нашли их вещи на берегу, а на следующий день водолазы обнаружили тела. Дело передано в полицию, прокуратура подтвердила законность возбуждения дела по статье о причинении смерти по неосторожности.