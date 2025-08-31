Мужчина утонул в карьере в подмосковной Электростали

Фото: 123RF/artemidovna

Мужчина утонул в карьере в СНТ "Алешкинские сады" у подмосковной деревни Есино городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 30 августа. По предварительным данным, водоем не был оборудован для купания, а погибший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Также в этот же день мужчина 1956 года рождения попал под маломерное судно на Москве-реке, у Причальной улицы города Красногорск. Его удалось спасти и госпитализировать в городскую больницу.

Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 36 раз выезжали на тушение пожаров, на которых 2 человека пострадали, 74 человека эвакуированы и 2 человека погибли. Также подразделения подмосковного МЧС 14 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, на которых пострадал 21 человек, 17 человек спасены и 4 погибли.

Ранее мужчина захлебнулся в бассейне спортивного клуба на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали в больницу, но медики не смогли спасти его. По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, что привело к смерти человека по неосторожности.

