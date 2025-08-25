Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Уголовное дело возбуждено после смерти мужчины в бассейне Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, что привело к смерти человека по неосторожности.

"По предварительным данным, вечером 21 августа текущего года мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть", – говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и выявляют сотрудников, которые отвечали за безопасность в спортивном клубе.

Ранее было возбуждено уголовное дело после того, как девочка чуть не утонула в бассейне Москвы. При нырянии волосы девочки попали в трубу бассейна, это не позволило ей подняться на поверхность.