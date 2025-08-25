Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 18:24

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смерти мужчины в бассейне Петербурга

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Уголовное дело возбуждено после смерти мужчины в бассейне Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, что привело к смерти человека по неосторожности.

"По предварительным данным, вечером 21 августа текущего года мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть", – говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и выявляют сотрудников, которые отвечали за безопасность в спортивном клубе.

Ранее было возбуждено уголовное дело после того, как девочка чуть не утонула в бассейне Москвы. При нырянии волосы девочки попали в трубу бассейна, это не позволило ей подняться на поверхность.

В Москве после инцидента в бассейне возбуждено уголовное дело

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика