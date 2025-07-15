Эксперт Бондарь: отдых на диком пляже может грозить арестом на 15 суток

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Отдых на необорудованных или диких пляжах может грозить штрафом или арестом на 15 суток. Об этом News.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам собеседника издания, такие меры вводятся для безопасности людей и защиты природы. Если человек искупается в месте, где установлен знак "Купаться запрещено", то его могут оштрафовать на 1 000 рублей.

"Бывает, что купание превращается в нарушение общественного порядка, тогда могут привлечь за мелкое хулиганство. Может быть назначен штраф до 1 000 рублей, а в худшем случае – арест до 15 суток", – сказал Бондарь.

Он уточнил, что в некоторых регионах действуют дополнительные ограничения, из-за чего штрафы могут быть выше. Кроме того, неофициальные пляжи зачастую опасны из-за отсутствия спасателей и непредсказуемого рельефа дна.

"Чтобы избежать проблем, лучше уточнить, разрешено ли купание в выбранном месте. Официальные пляжи проверяют на безопасность, а их списки публикуют местные власти или МЧС", – пояснил эксперт.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, запрещающий пребывание детей на водных объектах Подмосковья без сопровождения взрослых. За несоблюдение правил родителям или законным представителям могут назначить штраф 100–500 рублей. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.