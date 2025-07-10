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10 июля, 21:15

Общество

Роспотребнадзор разрешил купаться в 48 зонах отдыха в Подмосковье

Роспотребнадзор разрешил купаться в 48 зонах отдыха в Подмосковье

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В Подмосковье Роспотребнадзор разрешил купаться в 48 зонах отдыха. В их числе – озеро Светлое в Воскресенске, зона отдыха Челохово на реке Десне в Егорьевске, пруд в парке "Победа" Дмитровского округа, водоем Западный в Электростали и другие.

Непригодными для купания признаны река Серебрянка в Пушкине, озеро Лесное под Сергиевым Посадом, а также зоны отдыха в Электростали и Люберцах – всего 10 локаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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