Депутат Хамитов: москвичам нужно дать право бесплатно посещать местные платные пляжи

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Каждому жителю Москвы нужно дать право на бесплатное одноразовое посещение местных платных зон отдыха: пляжных территорий, а также крытых и открытых плавательных комплексов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

По словам парламентария, мера направлена на снижение рисков перегрева организма, обеспечение полноценного отдыха и поддержание общего самочувствия граждан. Он уточнил, что в условиях жары здоровье горожан становится важным вопросом, требующим незамедлительного решения.

Хамитов пояснил, что Москва является крупным мегаполисом, население которого каждый день подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. По его мнению, столичная инфраструктура должна создавать условия, которые позволят жителям комфортно переносить различные погодные явления.

Депутат считает, что бесплатная возможность освежиться и отдохнуть у воды может снизить риски заболеваний, связанных с воздействием жары, а также создать дополнительную мотивацию для активного досуга на свежем воздухе.

Эта инициатива, отметил он, является частью общей политики заботы о людях. Предоставление бесплатной возможности пользоваться благоустроенными зонами отдыха может значительно повысить качество жизни москвичей и укрепить позиции столицы как современного и гуманного города.

"Предлагаю поддержать данную инициативу, сделав ее стартовым этапом масштабной программы повышения уровня комфорта и безопасности столичных жителей в любых климатических условиях", – резюмировал собеседник агентства.

Роспотребнадзор ранее разрешил купаться в четырех зонах отдыха в Москве. В их числе – Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, Путяевский пруд № 1 и Тропарево. Открытыми также остаются зоны отдыха "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд, однако купаться там запрещено из-за несоответствия качества воды и песка.