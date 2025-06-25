В парках "Москворецкий" и "Кузьминки-Люблино" появятся открытые бассейны

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Две новые зоны отдыха у воды, работающие под открытым небом, откроются в парке "Москворецкий" и природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", передает портал мэра и правительства столицы.

Как и в других бассейнах, время сеанса составит от 1,5 до 3 часов и обойдется взрослым в 550, а детям – в 250 рублей. В эту цену в том числе будут включены навесы и зонтики, которые установят для комфорта посетителей. Более подробную информацию об условиях посещения можно найти по ссылке.

Глава департамента культуры Алексей Фурсин обратил внимание, что бассейны в московских парках набирают большую популярность среди горожан и туристов. В связи с этим столичные власти планируют оборудовать их всей необходимой инфраструктурой.

"Например, для посетителей предусмотрены шезлонги с зонтиками и камеры для хранения вещей. Всего в этом сезоне в парках будет работать 14 бассейнов", – добавил он.

Причем каждая из новых площадок включит в себя по два бассейна – большой, глубина которого составит 1,4 метра, и маленький – на 0,6 метра.

Для обеспечения безопасности в бассейнах применяется комплекс мер по подготовке воды. В частности, она круглосуточно проходит через несколько этапов фильтрации и постоянно контролируется в лаборатории. После каждого сеанса проводится техническое обслуживание.

Кроме того, во всех зонах для плавания есть система подогрева, поддерживающая комфортную температуру воды в любую погоду. Также на площадках будут доступны платные пункты проката, где можно взять в аренду полотенца, купить нарукавники и одноразовые тапочки.

В настоящий момент открытые бассейны работают в 12 парках столицы. Поплавать можно ежедневно с 09:00 до 21:00. Забронировать время посещения бассейна и оплатить билет можно на портале mos.ru или в сервисе "Мосбилет".

В течение дня проходят три трехчасовых сеанса: с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. Билет на них стоит 1 100 рублей для взрослых в будни и 2 000 рублей в выходные, для детей и льготников – 550 и 1 000 рублей соответственно.