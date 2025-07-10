Роспотребнадзор разрешил купаться в четырех зонах отдыха в Москве

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Роспотребнадзор разрешил купаться в четырех зонах отдыха в столице. В их число вошли Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, Путяевский пруд № 1 и Тропарево, сообщается на сайте управления ведомства по Москве.

Открыты также остаются зоны отдыха "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд. Тем не менее купаться там нельзя из-за несоответствия качества воды водоемов и песка. Там специалисты установили соответствующие знаки.

Ранее озера Белое, Мещерское, Тропарево и Пионерский пруд в Москве были признаны пригодными для отдыха с купанием.

Кроме того, зону пляжного отдыха создали на берегу Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Специалисты очистили дно водоема от ила и мусора объемом 3,7 тысячи кубических метров, после чего сделали песчаное ложе и пляжную зону с пологими спусками к воде. Также было восстановлено свыше 620 метров береговой полосы.

Вдоль берега специалисты оборудовали настилы. Для этого они смонтировали металлический каркас с покрытием из террасной доски.