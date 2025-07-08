Купальный сезон возобновился в Центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воды в водоемах Центральной России достигла комфортной отметки для купания, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Купальный сезон в центре страны снова начался. В Москве-реке рядом с городом Звенигородом температура составляет 19 градусов. К выходным, 12–13 июля, она поднимется до 20–23 градусов. Синоптик призвал желающих искупаться в водоемах.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что 12 июля в Москве может быть побит рекорд по максимальной температуре. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1903 году. Температура тогда составила 34,5 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух в столице 10–11 июля прогреется до 34–35 градусов. Для охлаждения во время жаркой погоды можно пить воду. Врач-педиатр Айглюль Исрафилова отметила, что нужно соблюдать осторожность с водой из бутылки, которая долго простояла на солнце. В ней могут находиться токсины от пластика.