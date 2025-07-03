За первые недели лета около 30 тысяч человек посетили открытые бассейны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За первые недели лета бассейны под открытым небом на фестивальных площадках "Московских сезонов" и в парках посетили около 30 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Бассейны в московских парках подходят как для индивидуального отдыха, так и для семейного. Например, специальные маленькие бассейны можно посетить с детьми с трех лет (при сопровождении со взрослыми).

Кроме того, пользуются популярностью и бассейны на фестивальных площадках в жилых районах. Перголы установлены по адресам:



улица Перерва, владение 52;

Ключевая улица, владение 22.

"Перголы – современные навесные конструкции, созданные для отдыха на свежем воздухе при любой погоде. Это цельные модульные системы, которые закрывают зону как сверху, так и по бокам", – говорится в сообщении.

Таким образом, перголы защищают от дождя и ветра. Они также состыкованы между собой и не перекрывают проходы, а конструкции оборудованы системами обогрева и освещения.

Вместе с тем на площадках "Московских сезонов" и в парках установлены современные бассейны с подогревом и фильтрацией. 19 площадок оборудованы двумя бассейнами: большой чашей глубиной 1,4 метра и малой (0,6 метра). Общая вместимость таких комплексов составляет до 108 человек одновременно.

Для удобства гостей предусмотрен гибкий график посещений. Каждый день работают четыре сеанса: первый – с 09:00 до 10:30, второй – с 11:00 до 14:00, третий – с 14:30 до 17:30 и четвертый – с 18:00 до 21:00.

Также в стоимость билета включено пользование шезлонгами, зонтами, душевыми стойками, санузлами, столиками и камерами хранения. Работают бары с безалкогольными напитками и закусками.

Забронировать сеанс можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что две новые зоны отдыха у воды откроются в парке "Москворецкий" и природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Как и в других бассейнах, время сеанса составит от 1,5 до 3 часов и обойдется взрослым в 550, а детям – в 250 рублей.

На площадках доступны платные пункты проката, где можно взять в аренду полотенца, купить нарукавники и одноразовые тапочки.

