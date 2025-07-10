Какие мероприятия пройдут в рамках "Лета в Москве" с 11 по 13 июля

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С 11 по 13 июля в рамках проекта "Лето в Москве" горожане и туристы могут посетить выставки и фестивали, а также принять участие в играх и других мероприятиях, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, 12 июля город отметит День московского транспорта. В 11:30 начнется парад трамваев, с 12:00 до 18:00 пройдет выставка исторических вагонов и автомобилей, в 12:20 гости смогут присоединиться к настоящему ралли. Точка старта и финиша – улица Сергия Радонежского.

На Воробьевых горах запланирован ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс", темой которого станет эпоха 2000-х годов. Для посетителей подготовлены тематические зоны, посвященные автотюнингу, медиа и городской культуре начала XXI века.

Фестиваль индийской культуры и традиций можно посетить на Манежной площади. Опытные инструкторы обучат всех желающих йоге и правильному дыханию. Кроме того, гости познакомятся с танцами в традиционных народных стилях.

Между тем в столице продолжается чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Посоревноваться в игре могут как дети, так и взрослые. В частности, 11 июля соревнования пройдут на улице Демьяна Бедного, на следующий день – на Соколово-Мещерской улице. Площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

Игры также запланированы в различных московских парках. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" можно будет сразиться в бирюльки, крокет и бадминтон. Участников ждут 12 июля с 12:00 до 19:00 в лаундж-зоне по адресу улица Тюрина, дом 1, строение 2.

В 18:00 того же дня начнется концерт группы StradiValenki. В воскресенье, 13 июля, в лаунж-зоне состоится мастер-класс по созданию бутоньерки в дворянском стиле. Начало в 12:00.

В этот же день с 12:00 до 19:00 на площадке пройдет дворянский променад. Москвичи и туристы прогуляются по парку, примут участие в литературных беседах и послушают романсы.

Узнать о жизни дворянства все желающие могут и в усадьбе Воронцово. Там 12 июля с 12:00 до 19:00 можно будет поиграть в игры и примерить исторические костюмы.

Для горожан продолжает работу летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Под открытым небом расположены два поп-ап-магазина с российскими брендами одежды и ювелирными украшениями, а также три бьюти-трака.

На этой же площадке 13 июля пройдет мастер-класс по парфюмированному уходу для рук. Всех желающих будут ждать с 12:00 до 19:00.

Принять участие граждане могут и в благотворительности. "Домики добра" проекта "Москва помогает" на фестивальных площадках работают по будням с 12:00 до 21:00, по выходным – с 11:00 до 21:00.

На Чистопрудном бульваре для гостей подготовили открытые танцевальные мастер-классы. В частности, 11 июля в 19:00 на большой сцене пройдет занятие по бачате, на средней сцене – по сальсе.

Любители творчества могут попробовать себя в роли художника на Страстном бульваре. В пятницу, 11 июля, в 15:00 можно будет создать картину в технике точечной мозаики, в 16:00 – интерьерное панно в технике галечной мозаики, в 17:00 – объемную картину в технике 3D-аппликации, а в 18:00 – картину в геометрическом стиле.

На следующий день в 13:00, 16:00 и 19:00 состоится мастер-класс по рисованию в технике точечной мозаики, в 14:00 и 18:00 – в геометрическом стиле. В 15:00 можно создать картину в технике 3D-аппликации, а в 17:00 – изобразить цветущий сад в технике галечной мозаики.

В ближайшие дни запланированы занятия проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". Участников приглашают на фитрок – функционально-танцевальную тренировку с барабанными палочками под рок-хиты всех времен.

В субботу, 12 июля, занятие пройдет в зоне отдыха "Левобережье", в 14:00 – в зоне отдыха "Белое озеро". 13 июля тренировка состоится в 11:00 в парке "Мещерский".

На площади Революции работает универмаг отечественных дизайнеров "Лето". Граждане могут там не только обновить гардероб, но и послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, а также посмотреть спектакли.

Например, 12 июля в 15:00 искусствовед Диана Куницына расскажет историю любви Александра III и Марии Федоровны, а в 17:00 гости поучаствуют в мастер-классе по флористике.

В 19:00 состоится музыкальный вечер. В программе – заключительная сцена из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин", дуэт Сильвы и Эдвина "Помнишь ли ты" из оперетты Имре Кальмана "Сильва", знаменитая ария мистера Икс и другое. В воскресенье, 13 июля, в 15:00 пройдет лекция "Пять секретов воспитания эпохи царской России: книги, игры и досуг".

На Болотной площади продолжается фестиваль "Молодежная точка". На веранде 12 июля с 16:00 до 20:00 все желающие могут найти новых друзей в формате быстрых знакомств. В 12:00 на роллердроме начнется открытая дискотека.

На следующий день с 14:00 до 16:00 в хабе "Креатив" проведут пленэр. Под руководством профессионального художника участники попробуют написать свою картину на холсте. Там же в 17:00 приглашают создать авторский шоппер, в 18:00 – освоить технику быстрого рисунка (скетчинг), а в 19:00 – заняться нейрографикой.

Кроме того, 13 июля посетителей ждут спортивные тренировки. В 13:00 на веранде можно присоединиться к занятию на велотренажерах, а в 14:00 проведут мастер-класс Move up для развития выносливости и гибкости тела.

Развлекательная программа подготовлена также в "Зеленом маркете" на Болотной площади. В частности, 12 июля в 15:00 гостей научат рисовать на одежде, а с 13:00 до 20:00 – превращать обычные вещи в дизайнерские предметы.

В арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественке 12 июля в 12:00 гости смогут смастерить магнитики с героями сказок. В арт-павильоне "Автобус красоты" на Старом Арбате проведут мастер-класс по уходу за волосами и кожей головы. Участников ждут 13 июля с 13:00 до 18:00.

Помимо этого, граждане смогут посетить мероприятия проекта "Книга в городе". На Сретенском бульваре 12 июля в 17:00 актеры театра и кино Никита и Вячеслав Паршины прочитают отрывки из известных литературных произведений, в 18:00 у фонтана Витали на Театральной площади пройдет встреча с Павлом Рассомахиным.

Чтения запланированы и 13 июля. В 18:00 в Пушкинском сквере выступит Вячеслав Чепурченко. В то же время у фонтана Витали отрывки из известных произведений озвучит Анастасия Имамова, а на Сретенском бульваре – Аристарх Венес.

В воскресенье, 13 июля, в 19:00 на Театральной площади выступит художник Петр Скляр.

Тренировки по аквааэробике запланированы на 13 июля в 09:15. Они пройдут в открытых бассейнах проекта "Московские сезоны".

Любителей интеллектуальных занятий ждут на турнирах "Герои шахматной доски". Соревнования состоятся 13 июля с 12:00 до 16:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Студия "Альгамбра" проведет для горожан мастер-класс по игре на ханге. Посетителей ждут 12 и 13 июля в 19:00 по адресу улица Покровка, дом 31, строение 1.

В 1-м Котляковском переулке будет бесплатная дегустация лучших сортов китайского чая. Она пройдет 12 и 13 июля с 10:00 до 21:00.

Лекции по ландшафтному дизайну ждут гостей по адресу улица Коцюбинского, дом 4. В 16:30 12 и 13 июля эксперты расскажут, как обустроить водоем на загородном участке.

Для тех, кто любит активные занятия, подготовили тренировки по пластике тела. Присоединиться к ним можно каждое воскресенье в течение теплого сезона по адресу Дмитровское шоссе, дом 71а.

Праздник "День улыбки" пройдет 12 июля в парке "Фили". В программе запланированы тематические интерактивы, мастер-классы, музыкальный вечер и кукольный спектакль.

Вместе с тем в амфитеатре в "Политехе" 12 июля в 20:00 представят спектакль "Школа этикета". Главную роль исполнит актриса Александра Ребенок. На сцене Патриарших прудов в этот же день в 19:30 пройдет концерт "Джаз мирового кино".

Государственный Дарвиновский музей приглашает всех желающих на выставку "Легенда о белом льве". Посетителям расскажут о редкой окраске млекопитающих. Вход будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести на сайте.

Кроме того, москвичей ждут дивертисменты в исполнении лучших артистов цирка России. Шоу пройдут 12 и 13 июля в кинопарке "Москино", Измайловском парке и парке "Южное Бутово". Приобрести билет можно на сайте.

Между тем в рамках "Лета в Москве" на Петровском бульваре оборудовали спортплощадки, на которых москвичи могут принять участие в открытых тренировках и мастер-классах со знаменитыми спортсменами. Спортивная зона работает каждый день: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.