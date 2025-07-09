Садовод Воронова: кабачки и помидоры страдают от града в первую очередь

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Огурцы, помидоры, растущие не в теплице, а также тыквы и кабачки сильнее всего повреждаются во время града. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее столичное управление МЧС предупредило москвичей о ливнях с градом, грозах и усилении ветра до 15–20 метров в секунду 9 июля. По информации ведомства, непогода продлится до конца дня.

По словам Вороновой, чтобы быстро реагировать на изменения погоды и уберечь растения от града, нужно установить над грядками несколько железных дуг. Рядом важно положить пленку по размеру грядки: ее необходимо накинуть на овощи сразу, как только погода начнет меняться в худшую сторону.

"При этом одну сторону можно подогнуть и закрепить прищепками, чтобы создать своего рода плотную крышу, от которой осадки будут отскакивать", – пояснила эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить. Это однозначно огурцы, помидоры, растущие не в теплице, кабачки, тыквы и баклажаны.

"А вот морковь, например, особо не пострадает, потому что у нее ажурная ботва. С луком тоже ничего страшного не произойдет – потом вырастут новые перья", – добавила специалист.

Если град уже навредил растениям, для них это очень сильный стресс. В таком случае восстановить урожай можно с помощью специальных антистрессовых препаратов, которыми надо опрыскать листья, пояснила Воронова.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что во время затяжных дождей особенно страдают растения семейства пасленовых, в частности перцы, баклажаны и томаты. Они очень не любят избытка влаги, при этом отвечают на него активным вегетативным ростом, отметил эксперт.

