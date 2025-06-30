Агроном Викулов: томаты и клубнику нужно срочно спасать при затяжных дождях

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Перец, баклажаны, томаты и клубнику надо в первую очередь спасать при затяжных дождях. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 29 июня в Москве выпало около 12 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы. При этом, по его словам, 30 июня в столице ожидается еще 14 миллиметров, 1 июля, – примерно 19, а в ночь на 2 июля – 15.

Викулов отметил, что во время затяжных дождей прежде всего страдают растения семейства пасленовых: в частности перец, баклажаны и томаты.

"Они очень не любят избытка влаги, при этом отвечают на него активным вегетативным ростом. Поэтому садоводам в дождливую погоду следует своевременно удалять пасынки (боковые побеги), иначе все силы растения уйдут на них, а не на развитие плодов. Плюс важно убирать нижние листья, которые способствуют распространению различных заболеваний", – отметил эксперт.





Владимир Викулов агроном Однако даже овощи семейства крестоцветных, такие как капуста и брокколи, которые влагу любят, не переносят застойной воды. Если они постоят в ней два-три дня, их корни просто умрут, и растение погибнет. Поэтому возле всех грядок в огороде необходимо прокопать дренажные канавки для оттока воды.

Также особое внимание Викулов посоветовал уделить растениям, которые активно плодоносят.

"Например, сейчас пора клубники, но во влажных условиях на ней быстро начинает развиваться грибковое заболевание "серая гниль". Чтобы его избежать, стоит приподнимать ягоды, не давая им касаться земли. В этом поможет мульча, солома и любые подручные материалы, вплоть до картона", – пояснил агроном.

Кроме этого специалист напомнил, что в дождливую погоду на огороде активно размножаются слизни, которые могут сильно навредить урожаю. Поэтому важно заниматься борьбой с этими вредителями, добавил Викулов.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о самых опасных заболеваниях огородных растений в июле. Одно из них – пероноспороз, которое чаще всего встречается на огурцах. Характеризуется оно тем, что листья начинают желтеть или становиться коричневыми, а потом высыхают и осыпаются. После этого плодоношение заканчивается, предупредила специалист.

