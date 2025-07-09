МЧС предупредило о дожде, граде и грозе в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременный дождь, ливни с градом, гроза и усиление ветра до 15–20 метров в секунду прогнозируются в Москве в ближайшие два часа и до конца суток среды, 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с ожидаемой непогодой ведомство рекомендовало оставлять автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Комплекс городского хозяйства Москвы также призвал горожан быть осторожными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями.

Кроме того, Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности из-за грозы до 09:00 четверга, 10 июля. Также был объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Он будет действовать до 03:00 воскресенья, 13 июля.

"В дневные часы ожидаются сильная жара с максимальной температурой воздуха 36 градусов и аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее об ухудшении погодных условий предупреждал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Водителям посоветовали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

На 295 станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) появились плакаты с советами в период жары. Они выполнены в теплых тонах, а основной текст продублирован иллюстрациями. На плакатах указаны рекомендации, как легче переносить жару, советы по питанию и порядок действий в случае теплового удара.

