ЦОДД предупредил водителей о сильном дожде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь начался в некоторых районах Москвы. В связи с ухудшением погодных условий Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой продолжится до вечера 9 июля. В связи с этим водителям также посоветовали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

При наличии сломанного знака или светофора необходимо звонить по номеру 3210.

Из-за грозы в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение объявлено и на территории Подмосковья.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что в столице ожидается период теплых ночей, характерных для тропиков. Столбики термометров будут варьироваться от 19 до 24 градусов.

Тропическими ночи считаются тогда, когда температура воздуха не опускается ниже определенного уровня. Для Москвы это 20 градусов.