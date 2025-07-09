Плакаты с советами в период жары появились на станциях метро и МЦК в Москве

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Плакаты с советами в период жары разместили на 295 станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Они выполнены в теплых тонах, а основной текст продублирован иллюстрациями. На плакатах указаны рекомендации, как легче переносить жару, советы по питанию и порядок действий в случае теплового удара.

Также советы о том, как легче переносить жару и что делать в случае недомогания, можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях всех станций метро.

"Во время жаркой погоды бесплатно раздаем пассажирам бутилированную воду. В инновационных речных электросудах установлены кулеры", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, как отметила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения, сотрудники "Социального патруля" раздают питьевую воду бездомным из-за установившейся жары. Ее можно получить в приемном отделении Центра социальной адаптации имени Глинки на улице Иловайской, доме 22. Кроме того, "Социальный патруль" информируют о том, какую помощь можно получить в центре.

"Встретив человека, которому нужна помощь, всегда можно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. Обращения переадресуются в том числе в диспетчерскую службу Центра социальной адаптации имени Глинки. Если вызов поступает напрямую в диспетчерскую, то специалист "Социального патруля" при выезде смотрит, нет ли у человека признаков перегрева, а затем принимает необходимые меры", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

В среду, 9 июля, в Москве ожидается до 33 градусов. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жары все столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. Также были приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Кроме того, столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов. Москвичей призвали соблюдать внимательность, выбирать для купания оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра.

