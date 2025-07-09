До 33 градусов, дождь и гроза ожидаются в Москве 9 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 31 до 33 градусов тепла прогнозируется в Москве в среду, 9 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. В Подмосковье будет от 29 до 34 градусов тепла, местами тоже возможны осадки.

Ветер южный. Его порывы – от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что воздух в столице во вторник, 8 июля, прогрелся сильнее, чем в Сочи. В 14:00 в Москве было 32 градуса тепла, а в курортном городе – 27,6 градуса.

В связи с жаркой погодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, жара сохранится в столице до конца недели, 13 июля.