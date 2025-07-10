Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 16:30

Город

Уникальные ландшафтные композиции украсили центр столицы в рамках фестиваля "Сады и цветы"

Уникальные ландшафтные композиции украсили центр столицы в рамках фестиваля "Сады и цветы"

В московском транспорте и "Моих документах" можно бесплатно получить воду

Цифра дня: 33,7 градуса

"Атмосфера": малооблачная погода ожидается в Москве 11 июля

Более 33 тыс человек посетили обновленную экспозицию Музея героизма на ВДНХ

В Москве побит температурный рекорд 1996 года

В центре Москвы открылись площадки для игры в шахматы

Москвичам рассказали, чем заменят трамваи во время ремонтных работ у Белорусского вокзала

В Москве простились с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Температура воздуха в Москве установилась выше, чем в Бангкоке

Столичный фестиваль "Сады и цветы" продлится до 7 сентября. Москвичи и гости города могут полюбоваться уникальными ландшафтными композициями и авторскими украшениями, которые разместили в самом центре Москвы.

Одна из самых ярких и живописных площадок находится на Тверской площади. Здесь ежедневно ухаживают за растениями, поливают их и подкармливают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика