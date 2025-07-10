Уникальные ландшафтные композиции украсили центр столицы в рамках фестиваля "Сады и цветы"

Столичный фестиваль "Сады и цветы" продлится до 7 сентября. Москвичи и гости города могут полюбоваться уникальными ландшафтными композициями и авторскими украшениями, которые разместили в самом центре Москвы.

Одна из самых ярких и живописных площадок находится на Тверской площади. Здесь ежедневно ухаживают за растениями, поливают их и подкармливают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.