10 июля, 16:30Город
Уникальные ландшафтные композиции украсили центр столицы в рамках фестиваля "Сады и цветы"
Столичный фестиваль "Сады и цветы" продлится до 7 сентября. Москвичи и гости города могут полюбоваться уникальными ландшафтными композициями и авторскими украшениями, которые разместили в самом центре Москвы.
Одна из самых ярких и живописных площадок находится на Тверской площади. Здесь ежедневно ухаживают за растениями, поливают их и подкармливают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.