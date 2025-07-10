Более 600 юных артистов приняли участие в конкурсе "Лето в Москве. Танцы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

К детскому танцевальному конкурсу "Лето в Москве. Танцы" присоединились свыше 600 юных танцоров из хореографических школ мегаполиса, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Солисты и творческие коллективы выступят перед жюри и жителями столицы 12 июля на Чистопрудном бульваре.

На сцене Чистопрудного бульвара можно будет увидеть танцоров как детского, так и подросткового возраста. Жители столицы увидят представления Тони Кайдаловой, Валерии Цыпленковой, Валерии Савельевой, Анны Зубарь, Валерии Подорожной, Ольги Курочкиной, членов Театра танца Ольги Фоминой и коллектива "Русский балет".

В состав жюри войдут именитые хореографы. Одной из них станет основатель школы современных танцев Famous Александра Чиликина. Жюри будет оценивать участников по 10-балльной системе в четырех номинациях: "Соло", "Дуэт/Трио", "Малые группы", "Большие группы". Эксперты будут смотреть, как у танцоров выстроена композиция произведения, их технику, артистизм и соответствие стилю. Победителям вручат призы и сертификаты от партнеров соревнования.

"Целью конкурса стали поддержка талантливых и перспективных танцевальных студенческих коллективов, создание творческой атмосферы для профессионального общения участников и обмена опытом, а также развитие и совершенствование детского и юношеского хореографического искусства в Москве", – сказала Чиликина.

В рамках проекта "Лето в Москве" 5 июля стартовал фестиваль индийской культуры. На Манежной площади москвичи и гости столицы могут увидеть национальные танцы в стилях катхак, бхаратнатьям, одисси. Можно посмотреть на выставку предметов искусства и подобрать экзотичные товары на ярмарке.