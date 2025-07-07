Пленэры и театральные постановки ждут гостей фестивалей проекта "Лето в Москве"

Фестивали проекта "Лето в Москве" объединили тысячи творческих людей по всему городу. Где провести время красиво, интересно и с пользой, расскажем в нашем материале.

"Театральный бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Международный фестиваль "Театральный бульвар" стал самым продолжительным в мире: улицы столицы превратились в своеобразную сцену на целых 92 дня. Более 600 спектаклей, включая театральные импровизации и мастер-классы, покажут на 14 площадках по всей Москве.

В постановках принимают участие более 3 тысяч российских и иностранных артистов. Гости могут увидеть постановки таких театров, как "Современник", Ленком, Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, Московский театр Олега Табакова, Театр имени Моссовета, Московский Художественный академический театр имени Максима Горького и другие.

Площадки фестиваля будут работать до 31 августа. Актуальное расписание спектаклей можно найти на сайте проекта.

"Книга в городе"

Любители провести время за чтением собираются на площадках проекта "Книга в городе". Здесь проходят чтения литературы и обсуждения произведений, а также автограф-сессии. Также гости могут приобрести уникальные экземпляры книг или почитать в библиотеке под открытым небом.

Площадки проекта будут открыты на Сретенском бульваре, в Пушкинском сквере и на Театральной площади до 14 сентября. С подробностями можно ознакомиться на странице проекта.

"Арт-бульвар. Творческий активатор"

Посетить мастер-классы, обучиться живописи и узнать больше об искусстве получится со 2 августа до 14 сентября на Гоголевском бульваре в выходные и праздничные дни с 12:00 до 21:00.

Кроме того, гости увидят 42 арт-объекта и смогут попасть на концерты с участием популярных исполнителей. Также организаторы дадут возможность самым талантливым артистам принять участие в гала-концерте в День города на главной сцене фестиваля.

Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

"Улица. Танцы" и "Улица. Искусство"

Любителей активного образа жизни и музыки ждут на Чистопрудном бульваре, где для всех желающих открыты двери проекта "Улица. Танцы". В частности, здесь проходят мастер-классы, где можно научиться хип-хопу, брейк-дансу, шаффлу и другим стилям. Конечно, не обойдется и без танцевальных вечеров. Также на площадке расположена экотропа "Босиком по миру" и организованы пленэры под открытым небом. Все активности будут доступны до 7 сентября, подробнее о них можно узнать на сайте.

А на Страстном бульваре до 7 сентября работает пространство "Улица. Искусство", которое превратило все вокруг в одну большую творческую мастерскую под открытым небом. На площадке обустроили мастерскими и маркетами современного искусства. Также здесь проводятся выставки, квесты, мастер-классы, а главное – пленэры. Подробнее – на странице проекта.

"Бульвар вдохновения"

До 7 сентября Рождественский бульвар превратился в "Бульвар вдохновения". Тут каждый сможет отдохнуть и почувствовать себя героем картины: пространство оформлено в природных цветах, которые гармонично подходят к окружающей архитектуре. Сюда смело отправляются за вдохновением, а кто-то берет с собой книгу или мольберт.

Площадка проекта открыта в будние дни с 12:00 до 21:00, в выходные и праздники – с 11:00 до 21:00. Подробности можно узнать здесь.

"Наследие моего района"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Никитский бульвар до 28 июля станет площадкой для круглосуточной выставки "Наследие моего района", где представлены уникальные работы победителей и лауреатов одноименного детского конкурса. Здесь можно увидеть самые известные и, наоборот, неочевидные локации столицы, начиная от древних храмов и заканчивая уютными двориками. В 2025 году ребята прислали на конкурс около 4,5 тысячи работ.

Кроме того, в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для выставки отобрали 45 картин с изображениями монументов, памятников и мемориалов о подвиге Красной армии, а также технические сооружения военных лет и музеи. Эти работы появятся на выставке с 15 июля. Подробнее о самом конкурсе можно узнать на его сайте, а непосредственно о выставке – на странице проекта.

"Лето в движении"

Потренироваться и освоить технику бокса под руководством опытных тренеров можно, заглянув на Петровский бульвар. Кроме ударов по груше, здесь еще и поставили баскетбольное кольцо, поэтому можно прийти с друзьями и устроить соревнования на точность броска.

Режим работы площадки можно узнать на сайте проекта.

"Летний клуб"

До 7 сентября креативное пространство "Летний клуб" на Тверском бульваре ждет фанатов виртуальных игр и спорта. На уникальной площадке можно ознакомиться с ретровидеоиграми, а также поучаствовать в чемпионате Москвы по симрейсингу – симулятору гонок, где игрок управляет виртуальным автомобилем. Такие соревнования доступны всем желающим, правда, есть пара ограничений: рост участника должен быть от 150 до 210 сантиметров, а у него с собой необходимо взять паспорт.

Также на территории "Летнего клуба" можно заняться йогой и приобрести косметику от российских брендов. Плюс посетителей ждут мастер-классы и советы от бьюти-экспертов. При этом стоит иметь ввиду, что площадка не будет работать 14 и 28 июля, а также 11 и 25 августа. Другие подробности – на сайте проекта.