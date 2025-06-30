Гастрономические мастер-классы и новые вкусы ждут гостей проекта "Лето в Москве"

Провести время в Москве вкусно и с удовольствием можно, заглянув на масштабную гастрономическую программу в рамках проекта "Лето в Москве". Гостей ждут изысканные блюда, кулинарные мастер-классы, ярмарки, концерты и многое другое. Подробнее – в нашем материале.

Мероприятия в "Три вокзала. Депо"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Гастрономический пикник ждет посетителей каждые выходные с 12:00 до 21:00 в пространстве "Три Вокзала. Депо". К примеру, в ближайшую выходные, 4–6 июля, состоится "Гриль Фест", на котором представят лучшие блюда со всего мира. Сопровождать гастрономические шоу будут концерты рок-групп и DJ-сеты, а также конкурсы и розыгрыши призов.

В программе – не только "вкусные" мероприятия. В последние выходные июля на территории "Три Вокзала. Депо" пройдет маркет "Бочка", где можно будет найти разные товары локальных брендов, а также автовыставка.

Актуальное расписание мероприятий можно найти на сайте.

Гастрофестиваль "Большой пикник"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Еще один гастрофестиваль пройдет с 26 июля по 2 августа в столичном Парке Горького. Гости смогут попробовать оригинальные сезонные блюда, приготовленные профессионалами, и открыть для себя новые вкусы. Также в программе – гастрошоу и мастер-классы от профессиональных шеф-поваров. Организаторы будут ждать гостей ежедневно с 10:00 до 22:00.

Проект "Московское чаепитие"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Познакомиться с чайной культурой столицы и попробовать разные виды одного из самых популярных напитков можно в рамках проекта "Московское чаепитие". Гостиницы, рестораны, кафе, буфеты театров, музеи и другие фуд-точки подготовили особое меню для посетителей.

Особое место в нем занимает чай "Москва" с ягодами черной, красной смородины и земляники, бутонами роз, апельсином и сафлором (диким шафраном), который жители столицы выбрали новым символом города. А для самых жарких дней шеф-повара подготовили оригинальные виды ледяного напитка. Также на площадках проекта можно приобрести все необходимое для классического московского чаепития, к примеру флагманский чай, мед, варенье и тематический фарфор с силуэтами достопримечательностей столицы.

Найти ближайшую к дому площадку "Московского чаепития" можно по ссылке. Тематическое меню будет действовать до 14 сентября.

"Главвино фест"

Еще одно событие лета – фестиваль российских вин, который пройдет на ВДНХ с 1 по 3 августа. Продукцию представят более 50 производителей со всей страны – от крупных виноделов до домашних хозяйств.

Гости смогут продегустировать новинки и редкие авторские вина, пообщаться с их изготовителями, а также узнать историю создания различных купажей. Кроме того, для посетителей подготовлена масштабная музыкальная программа, мастер-классы, лекции, розыгрыши и призы.

"Главвино Фест" будет работать на площадке у павильона No 510 ежедневно с 14:00–18:00. Все подробности можно узнать на сайте мероприятия.

