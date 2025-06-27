Москвичи пришли прокатиться на монорельсе накануне закрытия

Московский монорельс прекратит работу с 28 июня, после чего на его месте начнут возводить первый в России круглогодичный парк на высоте. Каким он будет и почему принято такое решение – в нашем материале.

Дорогой и непопулярный транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московский монорельс запустили в 2004 году, чтобы помочь разгрузить от пробок северо-восток столицы. Длина рельсовой эстакады составила 4,7 километра и включила в себя шесть станций. Состав ходил раз в полчаса и развивал среднюю скорость в 30 километров в час, сообщали СМИ.

Теперь же движение поездов прекратится 28 июня в 08:00, сообщили в столичном Дептрансе. В будущем на месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте: во время голосования на портале "Активный гражданин" такой выбор поддержало большинство жителей столицы (71%), рассказал Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, – устарели.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Дептрансе пояснили, что необходимость в преобразовании появилась из-за проблематичности транспорта: он давно не может выполнять свои функции и требует капитального ремонта. Кроме того, новые поезда и их аналоги не выпускаются, а чтобы открыть производство "с нуля", понадобится 20 миллиардов рублей. Столько же стоят 130 вагонов метро, подчеркнули в департаменте.

Плюс монорельс убыточен, а его маршрут во многом дублируется трамваями, автобусами, электробусами, метро и МЦК, объяснили в ведомстве.





из сообщения Дептранса Москвы Ежегодные затраты (на объект. – Прим. ред.) превышают 800 миллионов рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тысяч рублей, что почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

"Сегодня монорельс – туристический объект, в сутки им пользуются менее 2 тысяч человек. В основном это туристы или пассажиры, которые ездят на нем от случая к случаю. Для сравнения, на канатной дороге ездят 8 тысяч пассажиров в день", – рассказали в Дептрансе.

При этом всем сотрудникам будут предложены новые места в системе городского транспорта, добавили в ведомстве.

На фоне новостей о закрытии монорельса пассажиры пришли попрощаться с транспортом. В Сети появились кадры, на которых желающие собираются на станциях, чтобы успеть прокатиться по эстакаде до прекращения ее работы.

"Парк будет рассчитан на любой досуг"

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Будущий парк площадью в 40 тысяч квадратных метров станет новой точкой притяжения и достопримечательностью на карте столицы, убежден Сергей Собянин. Также мэр Москвы отметил, что подобные проекты уже реализованы в других крупнейших городах мира.





Сергей Собянин мэр Москвы Он (парк. – Прим. ред.) будет рассчитан на любой досуг: встречи с друзьями и близкими, спорт, прогулки с собаками или отдых с детьми. Парковое пространство свяжет 5 районов, в которых живут 300 тысяч человек. Ожидаемая посещаемость – до 20 тысяч человек в день.

В Дептрансе пояснили, что зеленая территория развернется на расстоянии в 4 километра и на высоте в 6 метров. В парке организуют места для прогулок, беговые дорожки во всю длину, а также оборудуют кафе и зоны отдыха со скамейками и питьевыми фонтанчиками. Плюс оттуда откроется роскошный вид на ВДНХ и Останкинскую башню, рассказывали в департаменте.

"Новое пространство сможет связать воедино Парк Яузы, ВДНХ, Ботанический сад, Тимирязевский парк – от одного парка до другого можно будет пройтись пешком", – отметили в ведомстве.

При этом часть эстакады от станции "Выставочный центр" до депо в районе "улицы Сергея Эйзенштейна" демонтируют, чтобы сделать вид на Главный вход ВДНХ еще более привлекательным. Плюс ко всему несколько вагонов монорельса оставят в парке на память, сообщили в Дептрансе.

В то же время планируется ограничить доступ на территорию на самокатах. В остальном же вход в парк будет бесплатным и круглосуточным. Открытие нового пространства запланировано на 2027 год.

