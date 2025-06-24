Сергей Собянин рассказал, каким будет новый парк на месте монорельса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На месте Московского монорельса появится первое в России круглогодичное прогулочное пространство на высоте. Так решили москвичи, отдав голоса в проекте "Активный гражданин", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что за парк на месте монорельса проголосовало большинство – 71%.

"Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тысяч квадратных метров с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. Он будет рассчитан на любой досуг: встречи с друзьями и близкими, спорт, прогулки с собаками или отдых с детьми", – отметил Собянин.

По словам градоначальника, новый парк свяжет пять районов города, в которых проживают 300 тысяч человек. Ожидается, что новое пространство будут посещать до 20 тысяч человек в день.

Как подчеркнул Собянин, из-за уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории, разместив несколько вагонов Московского монорельса, который прослужил городу больше 20 лет. Однако, по словам мэра, он так и не смог стать частью транспортной инфраструктуры и не получил большой популярности у горожан.

Подобные парки, один из которых теперь появится в Москве, уже существуют в некоторых городах мира.

"Я рад, что благодаря решению москвичей в нашем любимом городе появится современное пространство, которое станет новой точкой притяжения жителей и гостей столицы", – добавил Собянин.

Создание парка на месте монорельса ранее поддержал главный редактор журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов. По его словам, это является разумным решением и это правильно для мегаполиса. С аналогичным мнением выступил и архитектор Олег Шапиро. С его слов, новый парк может стать стимулом развития близлежащих районов Москвы.

