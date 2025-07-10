В Москве организовали спортивные турниры для людей с ОВЗ

Турнир по петанку для лиц с ОВЗ 10 июля в парке "Усадьба Михалково". В парке Ангарские пруды 12 июля пройдет соревнование по спортивной рыбалке для людей с инвалидностью. Оно будет приурочено ко Дню рыбака.

В этот же день "Центр реабилитации для инвалидов" организует открытые окружные соревнования, посвященные Дню семьи, любви и верности. В школе "Москвич" состоится мероприятие по выполнению нормативов ГТО 13 июля.

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