Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 12:30

Спорт

В Москве организовали спортивные турниры для людей с ОВЗ

В Москве организовали спортивные турниры для людей с ОВЗ

Чемпионат семейной сплоченности провели в Финляндии

Женский фестиваль спорта пройдет в парке искусств "Музеон" 12 июля

Движение автобусов изменится на Крылатской улице в Москве 13 июля

Полиция задержала арбитра Головко, который судил матч ФК "Торпедо" и "Камаз"

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Москвичам рассказали о площадках для сдачи норм ГТО

Заняться серфингом на искусственной волне можно в парке "Ходынское поле"

Участники Ночного велофестиваля преодолели 21 км по столице

В Москве оборудовали площадки, на которых можно выполнить нормы ГТО

Турнир по петанку для лиц с ОВЗ 10 июля в парке "Усадьба Михалково". В парке Ангарские пруды 12 июля пройдет соревнование по спортивной рыбалке для людей с инвалидностью. Оно будет приурочено ко Дню рыбака.

В этот же день "Центр реабилитации для инвалидов" организует открытые окружные соревнования, посвященные Дню семьи, любви и верности. В школе "Москвич" состоится мероприятие по выполнению нормативов ГТО 13 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика