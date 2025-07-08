Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители и гости Москвы посещают ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" из-за необычных площадок с лаундж-зонами, лесными тропами, водопадами и живописными цветниками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Одним из интересных мест фестиваля является водопад на Манежной площади. Гости могут прогуляться вдоль пруда с карпами и черепахами и насладиться видами тропического леса, площадь которого составляет 1 700 квадратных метров. Среди растений можно увидеть юкку, бамбук, японскую мушмулу, олеандр и другие.

Кроме того, любимым местом горожан и туристов оказалась лестница перед Российской государственной библиотекой. В этом году ее украсили ливанские кедры, горные сосны, клены, падубы и рододендроны. Там можно почитать, отдохнуть и насладиться ароматом хвои.

Летом на Лубянской площади появились около 300 деревьев. В качестве украшений в пространстве представлены парусные яхты. Камергерский переулок превратился в лимонный сад, а на Кузнецком Мосту установили уникальные ландшафтные решения.

Часть улицы от Большой Дмитровки до Петровки сделали прогулочной с липами, цветами, зелеными арками и галереей. Участок от Неглинной улицы до Рождественки специалисты оформили зелеными композициями с каскадом воды.

В текущем сезоне фестиваль украсит почти 70 площадок города, где появятся свыше 500 тысяч деревьев.

Вместе с тем специалисты высадили более 32 миллионов однолетников на столичные цветники. Всего Москву украсили свыше 120 различных сортов цветов, среди которых петуния, бегония, колеус, тагетес и цинерария. Благодаря поэтапной высадке растений цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени.

