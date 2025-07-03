03 июля, 16:01Город
Более 32 млн однолетников украсили столичные клумбы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты высадили более 32 миллионов однолетников на столичные цветники. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Всего Москву украсили свыше 120 различных сортов цветов, среди которых петуния, бегония, колеус, тагетес и цинерария.
"В настоящее время приступили к высадке многолетников. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – указал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
При выращивании растений в городских теплицах эксперты применяют автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив. Благодаря этому специалисты формируют особый климат, который помогает вырастить сильные и здоровые растения.
Дополнительно они закаляют рассаду, чтобы затем цветы чувствовали себя комфортно при разных условиях погоды.
Москвичи также могут увидеть вишневый сад, кипарисы, березовый серпантин, лес и многие другие площадки фестиваля "Сады и цветы". Одна из них появилась у Центрального универсального магазина (ЦУМ).
Там дизайнеры создали березовый сад. Растения подбирали, стараясь придерживаться светлых тонов, чтобы подчеркнуть легкость и воздушность, передав это через деревья и цветы.
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