Более 32 млн однолетников украсили столичные клумбы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты высадили более 32 миллионов однолетников на столичные цветники. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Всего Москву украсили свыше 120 различных сортов цветов, среди которых петуния, бегония, колеус, тагетес и цинерария.

"В настоящее время приступили к высадке многолетников. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – указал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

При выращивании растений в городских теплицах эксперты применяют автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив. Благодаря этому специалисты формируют особый климат, который помогает вырастить сильные и здоровые растения.

Дополнительно они закаляют рассаду, чтобы затем цветы чувствовали себя комфортно при разных условиях погоды.

Москвичи также могут увидеть вишневый сад, кипарисы, березовый серпантин, лес и многие другие площадки фестиваля "Сады и цветы". Одна из них появилась у Центрального универсального магазина (ЦУМ).

Там дизайнеры создали березовый сад. Растения подбирали, стараясь придерживаться светлых тонов, чтобы подчеркнуть легкость и воздушность, передав это через деревья и цветы.

