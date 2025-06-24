Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центре Москвы специалисты проведут благоустройство на нескольких территориях, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, в настоящее время в Красносельском районе ведется комплексное благоустройство территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря по адресу 2-й Красносельский переулок, дом 5, строение 1.

"Это старейшая в Москве женская обитель, история которой начинается еще в XIV веке. Благоустройство добавит комфорта, возможностей для отдыха на свежем воздухе и сформирует законченный архитектурный облик храмового комплекса, который посещает множество прихожан", – уточнил Собянин.

Кроме того, в северной части территории монастыря будет созданы искусственный пруд, прогулочные дорожки из гранитного отсева, установлены лавочки и беседка.

Также планируется создать мемориальные зоны. В первой установят кенотафы – таблички с фамилиями людей, которые были захоронены на утраченном кладбище, а в другой зоне – лапидарий – экспозиции элементов найденных на исторических объектах, фрагментах надгробий и других предметов.

Мэр отметил, что в рамках работ специалисты установят павильоны для трапезной, гостевого дома, прачечной, гаража, складского помещения. Забор будет выполнен в едином стиле с тем, что расположен на главном входе со стороны ТТК.

На территории монастыря появятся новые дорожки, а старые будут приведены в порядок. Эксперты разобьют цветники. Кроме того, на территории будут установлены светильники, созданные в историческом стиле.

У часовни иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", кенотафов и цветника появится архитектурно-художественная подсветка.

В свою очередь, в этом году на Триумфальной площади в Тверском районе будет организована комфортной общественное пространство перед зданием Москомархитектуры, между 1-й и 2-й Брестскими улицами.

Специалисты уже начали работы по указанному адресу. По словам мэра, парковка для транспорта останется на прежнем месте. Там обновят асфальт, само парковочное пространство отделят боллардами и шлагбаумами. Часть зоны уложат гранитной плиткой.

Газон с "холмиками" из геопластики обустроят со стороны здания Москомархитектуры. Его отделят от пешеходной зоны стеной из архитектурного бетона, где установят деревянные сиденья. Также на территории будет высажена белая гортензия.

Ближе к проезжей части специалисты приведут в порядок газон с живой изгородью. Там же установят ландшафтную подсветку. Кроме того, появятся трехрожковые фонари с энергосберегающими светильниками, скамейки и урны.

Собянин добавили, что работы пройдут и в квартале между улицами Новослободской, Бутырский Вал, Лесной и 2-м Лесным переулком. Всего благоустроены будут около 17 дворов.

Например, во дворе домов 11, 7/11 и 7, корпуса 2, по Новолесной улице будет установлена детская площадка. Для маленьких детей оборудуют качели и песочницу, а для детей постарше – комплексы в виде кораблей.

Во дворе дома 48 на Бутырском Валу и дома 18, корпуса 3, на Новолесной улице также появится игровая зона. Там создадут комплексы со спиральными горками, напоминающие сказочные замки, установят развивающие модули, карусель и качели-балансир.

Помимо этого, появятся зоны для тихого отдыха со столами, лавками, зонами для шахмат и качелями с навесами.

Возле дома 18, корпусов 1 и 2, специалисты обновят спортзону. Во дворе между домами 32 и 34 на Бутырской улице и домом 17/21 на Новолесной установят игровой комплекс с горками и лазалками, мини-скалодром и качели. В свою очередь, два больших игровых комплекса для детей появятся в районе дома 8 во 2-м Лесном переулке и дома 1 в Порядковом переулке. Там дети смогут играть в текбол и настольный теннис. Помимо этого, во 2-м Лесном переулке для жителей оборудуют тренажерную зону.

Собачья площадка со всем необходимым появится на Лесной улице около дома 45. Рядом для жителей установят кольцо для баскетбола и столы для тенниса.

Детские игровые комплексы и карусели, зоны для панна-футбола, текбола, настольного тенниса и тренажеры оборудуют на Бутырском Валу около домов 50 и 52. Там же будет озеленен двор и приведены в порядок дорожки.

В районе Хамовники пройдут работы по благоустройству в сквере 10-летия Октября. Там специалисты установят большую спортивную площадку с тренажерами, создадут зоны отдыха с качелями и скамейками. В сквере также высадят деревья, разобьют газон и цветники.

Мэр Москвы также напомнил, что в 2024 году привели в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках, выставочное пространство около агентства ТАСС, территории Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице и школы при Алексеевском монастыре.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков рассказал, что в прошлом году на набережных реки Яузы были высажены более 700 деревьев, в том числе клены, дубы, яблони и вязы. Вице-мэр рассказал, что высадка деревьев очень важна для города, так как растения очищают воздух, защищают от шума и пыли, а также создают тень и прохладу в жару.

