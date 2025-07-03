Москва превратилась в цветущий сад благодаря объединению города и бизнеса

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве появились оазисы с водопадами, тропические леса и композиции из бугенвиллей и розовых кустов в рамках фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Город уже не в первый раз превращается в яркий сад, на площадках которого можно отыскать зеленые папоротники, пообедать в тени лимонных деревьев и устроить фотосессию на фоне розовых цветов. Украшают Москву цветами и зелеными композициями свыше тысячи компаний, в том числе крупные банки и небольшие кафе.

Например, в рамках масштабного проекта "Лето в Москве" бизнес украсил главный деловой центр "Москва-Сити", организовал зеленую стену у Московского зоопарка, высадил растения на лестнице спорткомплекса "ВТБ Арена" и оформил цветами Чистопрудный бульвар.

В ближайшее время ландшафтные проекты, которые подготовили крупные компании, будут представлены на Болотной набережной, острове Балчуг и Новой Басманной улице.

Не остался в стороне малый и средний бизнес. В частности, в столичных ресторанах появились летние веранды, украшенные цветочными клумбами или растениями. Фасады зданий, где находятся кафе и магазины, тоже были по-разному оформлены. Они превратились в настоящие фотозоны.

В результате благодаря усилиям города и московских предпринимателей люди могут наслаждаться летом, устраивать красивые фотосессии и получать удовольствие от прогулок по улицам.

Ранее москвичам и туристам рассказали, где они могут посмотреть на вишневый сад, кипарисы, березовый серпантин, лес и многие другие площадки фестиваля "Сады и цветы".

Одна из них появилась у Центрального универсального магазина (ЦУМ). Там дизайнеры создали березовый сад. Растения подбирали в светлых тонах, чтобы подчеркнуть легкость и воздушность.

