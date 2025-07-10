Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, сообщает РИА Новости.

Венок с розами установили в зале прощания.

Позже агентство аннулировало данное сообщение как "вышедшее ошибочно".

Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Он получил высшее образование в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" в Санкт-Петербурге, а затем продолжил обучение в РАНХиГС.

С 2012 по 2018 год политик занимал должность руководителя Росавтодора, а с 2018-го по 2024-й был главой администрации Курской области. В мае 2024 года его назначили главой министерства транспорта России.

7 июля Старовойта освободили от должности. В тот же день тело экс-министра обнаружили в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковья.

Церемония прощания со Старовойтом проходила в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управления делами президента в столице. В ней приняли участие недавно занявший должность главы Минтранса Андрей Никитин, заместители председателя правительства РФ Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Также присутствовали руководители Минпромторга, Минсельхоза, Минцифры и Минэкономразвития Антон Алиханов, Оксана Лут, Максут Шадаев и Максим Решетников соответственно, а также министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

По данным СМИ, похороны политика пройдут в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля. Местом захоронения станет Смоленское кладбище.