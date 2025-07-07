Минтранс России выразил соболезнования родным и близким Романа Старовойта

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Минтранс РФ выразил соболезнования родным и близким экс-министра транспорта Романа Старовойта, который был найден мертвым в автомобиле, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что знания и опыт Старовойта ценились коллегами и работниками отрасли. Для всех сотрудников он останется человеком, чей авторитет и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда. Информация о дате, времени и месте прощания появится позже.

Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995-м он окончил Балтийский государственный технический университет имени Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины", получив квалификацию "инженер-механик". В 2008 году он получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 1995 по 2005 год Старовойт трудился на разных должностях в коммерческом секторе. В 2005–2012 годах работал в правительстве Санкт-Петербурга, а затем – в правительстве России. С 2012 по 2018 год возглавлял Федеральное дорожное агентство, а с 2018 по 2024-й был губернатором Курской области. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025-го занимал пост министра транспорта России.

Старовойт награжден орденом Александра Невского, орденом Почета и орденом Дружбы. Кроме того, он получил почетную грамоту и благодарность президента РФ.

Бывший глава Минтранса был найден мертвым в личном автомобиле в Подмосковье 7 июля. В СК назвали самоубийство основной версией случившегося.

СМИ писали, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который является фигурантом дела о хищении одного миллиарда рублей, выделенного для строительства оборонительных сооружений в регионе, мог дать показания на Старовойта. Однако адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова, не стал комментировать данную информацию.

7 июля Владимир Путин принял решение об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса. Исполнять обязанности министра транспорта будет Андрей Никитин, который в феврале этого года был назначен заместителем главы Минтранса. До этого он являлся губернатором Новгородской области.