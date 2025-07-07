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07 июля, 19:45

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ТАСС: сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте

Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудник Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте в Москве из-за остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По словам собеседника агентства, смерть Корнейчука не носит криминальный характер. В настоящее время специалисты выяснят точную причину гибели сотрудника ведомства по итогам экспертизы.

В свою очередь, РИА Новости сообщают, что Корнейчук занимал пост заместителя начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности ФАЖТ.

Чиновнику было 42 года.

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