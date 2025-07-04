Президент "Транснефти" Андрей Бадалов погиб в Москве

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

В Москве скончался вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов, сообщили в пресс-службе компании.

В "Транснефти" напомнили, что Бадалов пришел в компанию в 2021 году "в сложный и напряженный" период и с первых дней работал над комплексной цифровизацией и автоматизацией производственных процессов. Под его руководством были реализованы масштабные проекты.

Предварительной причиной его смерти названо самоубийство, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В связи с этим была организована проверка.

Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. В 1984 году он окончил Московский инженерно-физический институт, а в 2008-м завершил курсы повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Он работал на предприятиях оборонной промышленности. В частности, в период с 2007 до 2019 год он занимал должности первого заместителя директора, вице-президента, генерального конструктора "Российской корпорации средств связи".

В 2019 году Бадалов был назначен директором ФГБУ НИИ "Восход", откуда позже и перешел в "Транснефть".