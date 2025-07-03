Тело депутата Пайлеваняна нашли за заброшенным кафе в Приморье

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В Приморье, в Надеждинском районе, нашли тело 56-летнего депутата местной Думы и руководителя отделения партии "Справедливая Россия" Степана Палейваняна. Об этом изданию PrimaMedia.ru заявил депутат Законодательного собрания Приморского края и глава приморского отделения "Справедливой России" Алексей Козицкий.

Тело Палейваняна было обнаружено за заброшенным кафе, подробности его гибели уточняются.

Козицкий отметил, что знал погибшего более 15 лет, а также назвал его светлым, позитивным и жизнерадостным человеком.

"Не могу поверить. Люди, которые еще сегодня с ним общались, рассказывают, что ничего не предвещало такого исхода событий", – поделился политик.

В свою очередь, региональное управление СК РФ заявило URA.RU, что в настоящее время следствие рассматривает версии произошедшего. Кроме того, проводится комплекс необходимых экспертиз.

В марте этого года сообщалось, что глава администрации Завьяловского района Алтайского края был убит возле кафе. Следствие заявило, что во время выхода из заведения в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.