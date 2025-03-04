Глава администрации Завьяловского района Алтайского края убит около кафе

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Глава администрации Завьяловского района Алтайского края убит возле кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 4 марта возле кафе, которое находится в селе Завьялово. По данным СК, во время выхода из заведения в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия.

Правоохранители задержали местного жителя по подозрению в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи. Сотрудники занимаются выяснением всех обстоятельств и мотива преступления. Им могла стать профессиональная деятельность. Такую версию выдвинули источники в силовых структурах региона в беседе с РИА Новости.

По предварительным данным, задержанный является одним из непрямых подчиненных убитого.

Несколькими днями ранее в Челябинской области по подозрению в похищении и убийстве женщины были задержаны глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутат района и его сын.

По версии регионального МВД, жертва перед смертью успела позвонить в полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители нашли на снегу следы от автомобильных колес, проследовав по которым, они обнаружили в овраге рядом с дорогой тело убитой. Против задержанных возбудили дело.

