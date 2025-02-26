Сестра убитой под Челябинском женщины рассказала о других жертвах

Фото: Следственный комитет РФ

Сестра погибшей Гульназ Валеевой, которая была убита главой Рымникского поселения Челябинской области Дмитрием Рудским, районным депутатом Александром Брухалем и его сыном Андреем, Гульсум рассказала в беседе с "Газетой.ру" о других жертвах виновников в смерти своей родственницы.

По словам Гульсум, сейчас в поселке Бреды живет женщина, чья дочь погибла еще три года назад. Также с участием Брухаля-старшего произошло ДТП со смертельным исходом, уточнила сестра Валеевой.

"Все это покрывает наша брединская полиция. Я думаю, они получат по заслугам. Я добьюсь этого, пойду до конца", – сказала собеседница издания.

Также она раскрыла, что Брухаль-старший, в прошлом работавший полицейским, за 10 дней до гибели Гульназ угрожал ей, а самой Гульсум намекал на большие проблемы. В то время как его сын не давал покоя, травил и всячески беспричинно оскорблял.

"Гульназ на сына подавала неоднократно заявления в полицию, мер они никаких не принимали – так как отец в дружеских отношениях с начальником полиции", – пояснила Гульсум.

Помимо этого, сестра погибшей рассказала, что мотивом для убийства стала личная неприязнь к Гульназ и безнаказанность главы поселения и местного депутата.

"Они заранее планировали (убийство. – Прим. ред.), вывели из строя видеокамеру на улице, которая у нее была. Мы ничего им плохого не сделали, личная неприязнь, пресыщенность и вседозволенность, безнаказанность. Они считают, кто под них не стелится, не имеет права жить", – указала она.

Поэтому, по мнению Гульсум, полиция не сразу отреагировала на звонок ее родственницы в день смерти. Она считает, что Гульназ была бы сейчас жива, если бы правоохранители сразу выехали.

Трагедия случилась 23 февраля. Рудской, Брухаль и его сын в состоянии алкогольного опьянения похитили 46-летнюю Валееву, после чего убили ее. Женщина перед убийством успела позвонить в полицию, правоохранители обнаружили ее тело в овраге рядом с дорогой.

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении злоумышленников. 25 февраля Челябинской области суд арестовал троих виновных до 24 апреля.