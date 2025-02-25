Главу поселения и депутата арестовали за убийство женщины под Челябинском

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В Челябинской области суд арестовал главу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата и его сына за убийство местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Все трое взяты под стражу до 24 апреля 2025 года.

Следователи выяснили, что вечером 23 февраля под Челябинском глава сельского поселения, депутат и его сын в состоянии алкогольного опьянения похитили 46-летнюю местную жительницу, после чего убили ее. Женщина перед убийством успела позвонить в полицию, правоохранители обнаружили ее тело в овраге рядом с дорогой.

Ранее пенсионерка, обвиняемая в подготовке заказного убийства мужа в Москве, была арестована по ходатайству следствия. Женщину задержали 11 февраля. Правоохранители выяснили, что 25 декабря прошлого года она обратилась в частное детективное агентство, попросив собрать данные о ее муже из открытых источников.