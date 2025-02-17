Житель Первоуральска получил 18 лет колонии за убийство двухлетней падчерицы

Фото: телеграм-канал прокуратуры Свердловской области

Суд вынес приговор жителю Первоуральска за убийство двухлетней дочери своей сожительницы. Мужчина получил 18 лет заключения, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью малолетней"), пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего") и пунктами "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего").

Как рассказал государственный обвинитель, в период с октября по декабрь 2023 года осужденный, испытывая личную неприязнь к дочери своей сожительницы, находясь в состоянии наркотического опьянения, систематически наносил ребенку побои и совершал другие насильственные действия с особой жестокостью. В частности, мужчина наносил девочке многочисленные удары по голове, а также связывал ее руки за спиной изоляционной лентой и оставлял ребенка в таком положении на несколько часов.

Несовершеннолетняя умерла 5 декабря 2023 года от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, после того как отчим бросил ребенка на пол – девочка ударилась о металлические сани, находившиеся в комнате. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее мужчина, которого подозревают в убийстве 7-летнего пасынка в Калининградской области, сломал ключицу сестре погибшего. Он дернул за руку девочку, в больницу семья не обращалась. Спустя время ребенка привезли в медучреждение, у потерпевшей зафиксировали перелом ключицы.

Между тем мать убитого в Калининградской области мальчика могут привлечь к ответственности за укрывательство преступления. Во время расследования следователи выяснили, что вечером 1 февраля 2025 года 42-летний мужчина в квартире избил мальчика. Его мать в тот момент не находилась дома. На следующий день отчим заметил, что пасынок мертв и решил скрыть следы преступления. Он убедил жену в том, что ей нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка.