В Лобне арестованы супруги, подозреваемые в истязании дочери

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В подмосковной Лобне заключены под стражу супруги, которые подозреваются в истязании малолетней дочери с особой жесткостью. Об этом пресс-служба главка СК России по Московской области сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, на допросе мужчина и женщина вину не признали. По их словам, ребенок сам нанес себе травмы. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Также в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.

Накануне отца и мать девочки задержали. По информации следствия, с января прошлого года они систематически избивали ребенка, а также оставляли ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами. Семья, как выяснили следователи, проживает в России нелегально.

Пострадавшая девочка 2012 года рождения находится в московской больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.