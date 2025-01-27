Иностранец-нелегал в Лобне наказывал свою дочь раскаленным металлом

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Иностранный гражданин наказывал свою дочь раскаленными металлическими предметами в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

Выяснилось, что мужчина систематически избивал свою дочь 2012 года рождения с января 2024 года. Мужчина, подозреваемый в истязании малолетней дочери, задержан.



Кроме того, следователями была организована проверка по статьям 322.1 и 293 УК РФ ("Организация незаконной миграции" и "Халатность"), так как семья иностранцев находилась на территории России нелегально.

Ранее в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело об истязании с особой жестокостью и издевательством. Жительница региона с 2015 по 2024 год истязала своих четырех несовершеннолетних детей, но потом самостоятельно зашивала им образовавшиеся раны. Было принято решение забрать детей у матери.

