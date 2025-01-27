Омбудсмен Мишонова: девочка, которую избивал отец в Лобне, находится в больнице

Фото: depositphotos/choreograph

Девочка, которую систематически избивал отец в Лобне, находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Пострадавшая девочка находится в больнице в Москве в удовлетворительном состоянии. Еще двое детей – 8 лет и 1 месяц – помещены в семейный центр", – приводит ТАСС слова омбудсмена.

Как подчеркнула Мишонова, в настоящее время идет следствие. Так как дети являются гражданами иностранного государства, решение об их дальнейшей судьбе будет принято в зависимости от позиции посольства.

О задержании отца девочки стало известно 26 января. Позже по подозрению в истязании также была задержана ее мать.

По информации следствия, с января 2024 года они систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также оставляли ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами. Семья, как установили следователи, находится в России нелегально. Началась проверка по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции" и "Халатность".