В Подмосковье задержана подозреваемая в истязании дочери

Фото: Следственный комитет РФ

В подмосковной Лобне задержана женщина, которая подозревается в истязании дочери. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области.

По информации следствия, с января 2024 года задержанная и ее супруг в Лобне систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также оставляли ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами. Семья, как установили следователи, находится в России нелегально.

Ранее был задержан муж подозреваемой. Началась проверка по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции" и "Халатность". Следствие 27 января будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины.

Между тем в Омской области мать избила 11-месячного сына, который испачкался золой в печке. По данным правоохранителей, женщина не меньше трех раз ударила ребенка ногой по телу. Мальчика доставили в больницу, у него диагностировали переломы ребер и другие травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда несовершеннолетнему. Мать ребенка арестована на два месяца.