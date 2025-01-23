Экс-депутат ГД Глущенко приговорен к 18 годам по делу об убийстве на Кипре

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 18 годам лишения свободы по делу об организации тройного убийства на Кипре в 2004 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Таким образом, Глущенко был признан виновным по статье "Убийство". По совокупности с назначенным ему ранее наказанием общий срок экс-депутата составил 24 года. Отбывать его ему предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Вместе с тем суд удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда на сумму 8 миллионов рублей.

В рамках данного дела расследовалось убийство бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы Виктории Третьяковой. Они погибли в 2004 году на вилле в пригороде Пафоса на Кипре.

Следователи выяснили, что с 1992 года Глущенко, выполняя обязанности депутата, имел связи в криминальной среде и обеспечивал безопасность бизнеса Шевченко и его брата Сергея. В обмен он ежемесячно получал почти 50 тысяч долларов.

В 2003 году, когда Глущенко покинул территорию России, Шевченко заявил ему, что больше не будет платить. В ответ на это бывший депутат начал угрожать бизнесмену и якобы требовал единовременно передать ему 10 миллионов долларов или АО "Метрополь", которым владела семья Шевченко. Следователи установили, что после этого Глущенко организовал убийство Шевченко на Кипре, чтобы запугать семью бизнесмена, и дал указания убить его партнера Зорина и переводчицу.

Бывшего депутата задержали в Санкт-Петербурге и предъявили ему обвинение в организации убийства в июне 2009 года. Тогда же его подозревали в вымогательстве крупной суммы денег у Шевченко. Позже дело по второй статье было решено выделить в отдельное производство. В 2012 году Куйбышевский суд города признал Глущенко виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В 2015 году Октябрьский суд Петербурга добавил к сроку Глущенко 13 лет лишения свободы за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которое произошло в 1998 году. По совокупности с прошлым наказанием срок составил 17 лет колонии строгого режима. На это не повлияло даже то, что фигурант начал сотрудничать со следствием и дал показания против предполагаемого заказчика убийства, которым, по его словам, оказался лидер так называемой тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).

Расследование убийства на Кипре подошло к концу лишь в 2022 году. После этого дело поступило на рассмотрение в Приморский суд Санкт-Петербурга. Глущенко отказывался признать свою вину, но все же был признан виновным вердиктом присяжных в ноябре 2024 года. Его также сочли не заслуживающим снисхождения.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова, которого подозревают в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, совершенных по его заказу бандой спецназовцев. По версии обвинения, фигурант за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. Его также подозревают в причастии к подрыву предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в собственном автомобиле на Каширском шоссе, а также в убийстве его земляка Магомеда Гаджиева.