Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 года колонии организатора убийства Япончика

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Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 года колонии Илью Симонию, который организовал убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), пишет РИА Новости, ссылаясь на данные инстанции.

Причем прокурор заочно ходатайствовала к приговору на 24,5 года.

По версии следствия, Симоний организовал убийство Иванькова в апреле 2009 года ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Именно последний и застрелил из снайперской винтовки Япончика 28 июля того же года, когда тот выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. В августе 2024-го суд приговорил Бутбу к 19 годам колонии строгого режима.

В свою очередь, Шадания и Джанашия получили 16 и 15 лет колонии соответственно в 2021 году. Их обвинили в участии в банде, участником которой также являлся Папава. Последний, по версии следствия, передавал Бутбе указания по времени стрельбы и безопасному выходу снайпера из здания. Позже Папава осудили и назначили ему 16 лет лишения свободы.