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05 августа, 16:56

Происшествия

Убийца криминального авторитета Япончика заочно приговорен к 19 годам колонии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Астамура Бутбу, который убил криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Об этом пишет пресс-служба суда.

Киллер находится в международном розыске, поэтому дело слушалось заочно. Следователи выяснили, что 28 июля 2009 года Бутба застрелил из снайперской винтовки Иванькова, который выходил из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве.

Ранее столичный суд приговорил Муртази Шадании и Джамбулу Джанашии к 16 и 15 годам колонии за участие в банде, участником которой также являлся Нугзара Папава. Последний, по версии следствия, передавал Бутбе указания по времени стрельбы и безопасному выходу снайпера из здания. Позже Папаву осудили и назначили ему 16 лет лишения свободы.

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