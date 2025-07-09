ТАСС: экс-министр транспорта Старовойт будет захоронен в Санкт-Петербурге

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Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Местом захоронения станет Смоленское кладбище, добавил собеседник СМИ. Также сообщалось, что прощание со Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве 10 июля, с 09:00 до 11:00.

Старовойт покончил с собой 7 июля. По официальной версии, экс-глава министерства был найден мертвым в своем автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковья, но, по другой версии, тело обнаружили в кустах недалеко от авто.

Незадолго до трагедии Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта, которую он занял в мае 2024 года.

Официально о причине суицида не сообщается, но СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждают, что Старовойта планировали задержать 7 июля и затем предъявить обвинения в многомиллионных хищениях либо в мошенничестве и растрате. В таком случае экс-министру грозило бы 20 лет тюрьмы.