Песков: самоубийство экс-главы Минтранса Старовойта не может не шокировать

08 июля, 12:36Происшествия
Фото: Москва 24
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что самоубийство бывшего министра транспорта России Романа Старовойта не может не шокировать.
"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", – сообщил пресс-секретарь президента.
Он также уточнил, что Владимир Путин был сразу же проинформирован о случившемся.
Старовойт был найден мертвым в своей машине в Подмосковье в понедельник, 7 июля. Следственный комитет России назвал самоубийство основной версией случившегося.
СМИ сообщали, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, который является фигурантом дела о хищении миллиарда рублей, предназначенного для возведения оборонительных конструкций в регионе, мог дать показания против Старовойта. Однако адвокат первого Сергей Бушин отказался комментировать эти сведения.
Перед тем, как стало известно о самоубийстве Старовойта, Путин освободил его от должности главы Минтранса. Вместо него исполняющим обязанности назначен Андрей Никитин, который с февраля этого года был заместителем. Все фракции Госдумы поддержали его кандидатуру.
СМИ узнали, что бывшему министру транспорта Старовойту грозило до 20 лет лишения свободы