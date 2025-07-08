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08 июля, 12:36

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Песков: самоубийство экс-главы Минтранса Старовойта не может не шокировать

В Кремле отреагировали на самоубийство экс-главы Минтранса Старовойта

Фото: Москва 24

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что самоубийство бывшего министра транспорта России Романа Старовойта не может не шокировать.

"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", – сообщил пресс-секретарь президента.

Он также уточнил, что Владимир Путин был сразу же проинформирован о случившемся.

Старовойт был найден мертвым в своей машине в Подмосковье в понедельник, 7 июля. Следственный комитет России назвал самоубийство основной версией случившегося.

СМИ сообщали, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, который является фигурантом дела о хищении миллиарда рублей, предназначенного для возведения оборонительных конструкций в регионе, мог дать показания против Старовойта. Однако адвокат первого Сергей Бушин отказался комментировать эти сведения.

Перед тем, как стало известно о самоубийстве Старовойта, Путин освободил его от должности главы Минтранса. Вместо него исполняющим обязанности назначен Андрей Никитин, который с февраля этого года был заместителем. Все фракции Госдумы поддержали его кандидатуру.

СМИ узнали, что бывшему министру транспорта Старовойту грозило до 20 лет лишения свободы

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