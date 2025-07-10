Прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом проходит в столице

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Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом началось в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управления делами президента в Москве, сообщает ТАСС.

Проститься с политиком приехали новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Траурную церемонию посетили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

Также прибыли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Старовойт покончил с собой 7 июля. Бывшего министра нашли мертвым в его автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковья. Незадолго до этого Владимир Путин освободил политика от должности.

Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Окончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" в Санкт-Петербурге, а затем – РАНХиГС. С 2012 по 2018 год был главой Росавтодора, с 2018 по 2024 год занимал пост губернатора Курской области. В 2024 году стал министром транспорта.

