Фестиваль индийской культуры в Москве продлится до 13 июля

На Манежной площади проходит фестиваль индийской культуры, который продлится до 13 июля. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы и посольства Индии.

Для гостей подготовили яркие фотозоны, арт-объекты и специальные шале с национальными угощениями и сувенирами. Одним из центральных событий станет создание песчаной фигуры известным индийским художником прямо на глазах у публики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.