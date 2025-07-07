07 июля, 11:45Город
Фестиваль индийской культуры в Москве продлится до 13 июля
На Манежной площади проходит фестиваль индийской культуры, который продлится до 13 июля. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы и посольства Индии.
Для гостей подготовили яркие фотозоны, арт-объекты и специальные шале с национальными угощениями и сувенирами. Одним из центральных событий станет создание песчаной фигуры известным индийским художником прямо на глазах у публики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.