Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

Более 10 переходов через железнодорожные пути построят в столице. Как уточнил Сергей Собянин, после запуска Московских центральных диаметров интенсивность движения поездов увеличилась почти вдвое, поэтому появилась потребность в новых безопасных переходах.

В 2025 году один из них возведут под МЦД-1 на севере Москвы – между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.