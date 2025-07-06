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06 июля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

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Более 10 переходов через железнодорожные пути построят в столице. Как уточнил Сергей Собянин, после запуска Московских центральных диаметров интенсивность движения поездов увеличилась почти вдвое, поэтому появилась потребность в новых безопасных переходах.

В 2025 году один из них возведут под МЦД-1 на севере Москвы – между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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