Собянин: еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще 117 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов появятся в Москве. Благодаря этому удастся запустить на линию больше транспорта, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что с начала года в столице установлено уже более 40 таких устройств. Их производят специалисты Мосгортранса на заводе СВАРЗ.



"Высокотехнологичные УБЗС, созданные в Москве, – одни из лучших в мире по надежности и эффективности. Показатели зарядок в режиме онлайн контролируют сотрудники ситуационного центра", – отметил Собянин.

Кроме того, он назвал столицу лидером в Европе по числу электробусов, указав, что в городском парке находится более 2 350 единиц экологического транспорта, который курсирует свыше чем по 210 маршрутам.



В прошлом году на электробусах было совершено 207,4 миллиона поездок, а в первом квартале 2025 года – 67,2 миллиона, что на почти 70% больше, чем за прошлогодний аналогичный период.

Ранее электробусный парк "Красная Пахра" начал обслуживать еще 10 маршрутов экологичного транспорта. К настоящему моменту он обслуживает работу 17 маршрутов ТиНАО, на которых по будним дням совершается 38 тысяч поездок. При этом водителями на них работают около 300 специалистов Мосгортранса.